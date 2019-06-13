Адвокат объяснил, почему Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрий Аграновский рассказал, почему Мосгорсуд отменил приговор форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
«Решение суда основывается на положениях статьи 389.23 – «Отмена приговора или иных решений суда первой инстанции». Она гласит, что если имеются нарушения, которые могут быть исправлены в судебном заседании апелляционной инстанции, то суд отменяет приговор и выносит новый. Звучит это как отмена приговора, довольно страшно, а на практике никакой отмены не происходит. Эта формулировка из новой редакции кодекса не очень удачна, она сбивает человека с толку.
Фактически, это устранение нарушения совершенно не фатального. На практике никакой отмены приговора не произошло, но формально приговор был отменён, и было принято новое судебное решение. В случае с данным решением добавился пункт А, что даже не повлияло на наказание. Вообще, когда добавляется ещё пункт, наказание может быть ещё ужесточено. К счастью, этого не произошло. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий и так получили намного больше, чем следовало», — сказал Аграновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 13 июня 2019
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:42
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:47
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:22
-
18:12
-
18:07
-
18:07
-
17:54
-
17:51
-
17:39
-
17:38
-
17:36
-
17:26
-
17:18
-
17:10