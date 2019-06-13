Азар: Модрич сказал мне, что 10-й номер не отдаст
Новоиспечённый вингер «Реала» Эден Азар сообщил, что в «Королевском клубе» он вряд ли будет выступать под своим любимым 10-м номером.
«Я мечтал об этом моменте, потому что я начал болеть за „Реал“, ещё когда был ребёнком. Мне посчастливилось поговорить с Модричем через Ковачича, и в шутку я спросил его, отдаст ли он мне 10-й номер. Он ответил, что не отдаст.
Я собираюсь попробовать стать лучшим игроком мира, но прежде всего я хотел попасть в лучший клуб в мире. Я никогда не сомневался, что в конечном итоге сыграю за «Реал», это идеальный момент», — приводит слова Азара El Chiringuito в своём «твиттере».
Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. С игровым номером в новой команде футболист пока не определился.
Презентация Азара собрала 50 тыс. человек, больше в «Реале» собирал лишь Роналду
- 13 июня 2019
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