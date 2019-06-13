Студенты из Владивостока выиграли Первую группу НСФЛ

С 10 по 12 июня во Владивостоке прошёл заключительный тринадцатый межрегиональный турнир Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2018/19. На острове Русском сыграли команды Дальневосточного федерального университета (Владивосток), Московского физико-технического института (Долгопрудный) и Московского городского педагогического университета.

Хозяева турнира, футболисты ДВФУ, сломили сопротивление соперников в концовке обеих встреч и оформили победу в Первой группе НСФЛ. В 12 матчах сезона владивостокцы набрали 30 очков, одержав 10 побед и дважды уступив. На три балла от чемпиона отстала сборная Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, а бронзовым призёром стали футболисты Калининградского государственного технического университета. На четвёртом месте сезон завершила команда МФТИ, обыгравшая во Владивостоке МГПУ со счётом 5:4, а хет-трик оформил лучший бомбардир Первой группы Владислав Хугаев.

Результаты матчей

ДВФУ (Владивосток) — МФТИ (Долгопрудный) — 2:1

МФТИ (Долгопрудный) — МГПУ (Москва) — 5:4

ДВФУ (Владивосток) — МГПУ (Москва) — 2:0.