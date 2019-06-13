На презентацию Азара болельщик пришёл в футболке «Барсы», его заставили снять её

На сегодняшней презентации бельгийского вингера Эдена Азара в качестве игрока «Реала» был заснят интересный эпизод.

Один из болельщиков посетил мероприятие в футболке «Барселоны» — главного конкурента «Королевского клуба» на внутренней арене. Под протесты рядом сидящих фанатов мужчине пришлось снять свой наряд. Это действие было одобрено аплодисментами.

Видео доступно в «твиттере» El Mundo Deportivo.

Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года. Сегодня игрок уже прошёл медицинское обследование. Презентацию Азара посетили около 50 тысяч болельщиков. Больше на «Сантьяго Бернабеу» на своём официальном представлении в качестве футболиста «Королевского клуба» собирал только Криштиану Роналду.