«МЮ» — фаворит в борьбе за Ван-Биссаку, «Кристал Пэлас» хочет за игрока £ 50 млн

Руководство «Кристал Пэлас» хочет получить за защитника команды Аарона Ван-Биссаку не менее £ 50 млн (около € 56,2 млн). Лондонский клуб не собирается идти на финансовые уступки, сообщает Sky Sports.

На прошлой неделе «Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Ван-Биссаки за £ 40 млн (около € 45 млн). Ожидается, что «красные дьяволы» вернутся к переговорам о трансфере английского защитника.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за 21-летнего игрока.

Аарон является воспитанником «Кристал Пэлас». В английской Премьер-лиге футболист дебютировал 25 февраля 2018 года. В сезоне-2018/19 Ван-Биссака отдал 3 результативные передачи в 35 матчах АПЛ.