«МЮ» — фаворит в борьбе за Ван-Биссаку, «Кристал Пэлас» хочет за игрока £ 50 млн
Руководство «Кристал Пэлас» хочет получить за защитника команды Аарона Ван-Биссаку не менее £ 50 млн (около € 56,2 млн). Лондонский клуб не собирается идти на финансовые уступки, сообщает Sky Sports.
На прошлой неделе «Кристал Пэлас» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о покупке Ван-Биссаки за £ 40 млн (около € 45 млн). Ожидается, что «красные дьяволы» вернутся к переговорам о трансфере английского защитника.
По информации издания, «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за 21-летнего игрока.
Аарон является воспитанником «Кристал Пэлас». В английской Премьер-лиге футболист дебютировал 25 февраля 2018 года. В сезоне-2018/19 Ван-Биссака отдал 3 результативные передачи в 35 матчах АПЛ.
Заха: почти каждый матч меня называют обезьяной или ниггером
- 13 июня 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:30
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:27
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:42
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:47
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:22
-
18:12
-
18:07
-
18:07
Партнерский контент