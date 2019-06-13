«Спартак» предложил € 20 млн за 20-летнего хавбека «Брайтона»

«Спартак» нацелился на полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексиса Мак Аллистера, утверждает аргентинский журналист Луис Фрегосси в своём «твиттере».

По информации источника, красно-белые уже предложили за 20-летнего хавбека € 20 млн. Тем самым московский клуб нарушил планы «Бока Хуниорс», который был близок к подписанию футболиста. Теперь будущее аргентинца остаётся неопределённым.

За «Брайтон» Мак Аллистер не провёл пока ни одного матча. В январе прошлого года английский клуб выкупил контракт игрока у «Аргентинос Хуниорс» за € 8 млн. Однако вторую часть сезона-2018/19 полузащитник провёл в родном клубе в аренде, которая была рассчитана до этого лета. Контракт футболиста с «Брайтоном» действует до лета 2023 года.