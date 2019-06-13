Аллегри: собираюсь взять отпуск на один год
Бывший наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что он не планирует заниматься тренерской деятельностью в сезоне-2019/20.
«Собираюсь взять отпуск на один год, чтобы перезарядиться и навести порядок в личной жизни. Хочу вновь ощутить привязанность моей семьи, детей и друзей.
Последние 16 лет чувствовал себя, как в блендере. Мне приходилось жертвовать временем, которое я мог провести с семьёй и друзьями.
Использую это время, чтобы перезарядиться перед следующим сезоном», — приводит слова 51-летнего итальянского специалиста Football Italia.
Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Ранее он работал главным тренером в «Милане», «Кальяри», «Сассуоло», «Лекко», «Удинезе», «Гроссето», СПАЛе и «Альянезе».
Источник: Аллегри рассчитывает возглавить «Манчестер Юнайтед»
- 13 июня 2019
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