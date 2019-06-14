Азар: Бензема сейчас — лучший центральный нападающий мира

Новоиспечённый вингер «Реала» Эден Азар высказался о своём будущем взаимопонимании на поле с форвардом «сливочных» Каримом Бензема.

«Я играл против него, когда он выступал за „Лион“. Его последние девять лет в „Реале“ были невероятными. читаю, что сегодня он является лучшим центральным нападающим в мире. Игра и совместные тренировки с ним сделают меня лучше. Уверен, что мы отлично будем взаимодействовать на поле», — приводит слова Азара AS.

Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским вингером рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года. Сегодня игрок прошёл медицинское обследование, после чего состоялась его презентация в качестве футболиста «Реала».