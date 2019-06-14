Мак Аллистер скорее всего перейдёт в «Бока Хуниорс»

Полузащитник английского «Брайтона» Алексис Мак Аллистер, за которого по информации аргентинского журналиста Луис Фрегосси московский «Спартак» предложил € 20 млн, скорее всего перейдёт в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
Как утверждает окружение аргентинского футболиста, «красно-белые» действительно сделали предложение «Брайтону» по покупке игрока в размере € 20 млн, однако Мак Аллистер хотел бы перейти в «Бока Хуниорс» и согласовал почти все детали контракта с клубом из Буэнос-Айреса. «Бока Хуниорс» хочет арендовать игрока его с опцией выкупа.
За «Брайтон» Мак Аллистер не провёл пока ни одного матча. В январе прошлого года английский клуб выкупил контракт игрока у «Аргентинос Хуниорс» за € 8 млн. Однако вторую часть сезона-2018/19 полузащитник провёл в родном клубе в аренде, которая была рассчитана до этого лета. Контракт футболиста с «Брайтоном» действует до лета 2023 года.
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