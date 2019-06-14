Морьентес: «Реал» сможет найти замену Роналду

Бывший нападающий «Реала», «Монако», «Ливерпуля», «Валенсии» и национальной команды Испании Фернандо Морьентес поделился мнением, как уход Криштиану Роналду повлиял на мадридский «Реал».



«В последние десять лет Роналду был очень важен для настоящего и прошлого «Реала». Это выдающийся игрок, забивший много мячей. И это правда, что с того момента, как он ушёл, дела пошли очень плохо. Сейчас команда переживает переходный период, ищет ему замену на рынке. Надеюсь, с новыми приобретениями дела пойдут лучше. Эден Азар — очень интересный игрок, уже подписан Йович, возможно, появится кто-то ещё», — приводит слова Морьентеса «RT на русском».



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