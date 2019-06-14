Дюпин: с детства за «Рубин»

Бывший вратарь махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин прокомментировал переход в казанский «Рубин».



«Кроме «Рубина» были и другие предложения, но выбрал Казань, потому что давно, можно сказать, с детства, мечтал оказаться в этом клубе, пожить в этом прекрасном городе – у меня здесь есть друзья. Конечно, это сыграло роль при моем выборе. Конкуренция? Она положительно влияет в целом на развитие человека, без конкуренции ты можешь позволить себе расслабиться, и это пойдет тебе в минус. Думаю, всё получится, мы сработаемся и достигнем поставленной цели», — приводит слова Дюпина официальный сайт «Рубина».



В сезоне-2018/19 российской Премьер-Лиги 31-летний уроженец Барнаула провёл за «Анжи» 30 матчей и пропустил 46 голов.

Дюпин продолжит карьеру в «Рубине»