Главный тренер «Эмполи» ушёл в отставку второй раз за год

Главный тренер итальянского «Эмполи» Аурелио Андреаццоли покинул занимаемую должность, расторгнув контракт с клубом, сообщает официальный сайт тосканской команды. Это случилось второй раз год.
65-летний тренер был уволен по ходу прошлого сезона в начале ноября 2018 года, но уже в середине марта 2019 года был возвращён на пост главного тренера. Тем не менее «Эмполи» не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Италии и вылетел в Серию B, заняв 18-е место.
«Эмполи» основан в 1920 году. В сезонах-1946/47 и 1947/48 впервые участвовал в Серии В, после чего в течение 35 лет играл в низших лигах и вернулся во второй эшелон лишь в сезоне 1983/84. Спустя 3 года впервые вышел в Серию A, но вскоре вылетел из неё. С 2012 по 2015 год главным тренером «Эмполи» был Маурицио Сарри, недавно возглавивший в туринский «Ювентус». Андреаццоли пришел в «Эмполи» в декабре 2017 года и вновь вывел команду в Серию А.
- 14 июня 2019
-
04:07
-
03:37
-
02:33
-
01:48
-
01:30
-
00:59
-
00:54
-
00:40
-
00:28
-
00:16
- 13 июня 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:30
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:27
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:25
-
21:17
-
21:13
-
20:59
-
20:54
-
20:37
-
20:26
-
20:15
-
20:11
-
20:06
-
19:42
-
19:32