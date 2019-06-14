Главный тренер «Эмполи» ушёл в отставку второй раз за год

Главный тренер итальянского «Эмполи» Аурелио Андреаццоли покинул занимаемую должность, расторгнув контракт с клубом, сообщает официальный сайт тосканской команды. Это случилось второй раз год.



65-летний тренер был уволен по ходу прошлого сезона в начале ноября 2018 года, но уже в середине марта 2019 года был возвращён на пост главного тренера. Тем не менее «Эмполи» не сумел сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата Италии и вылетел в Серию B, заняв 18-е место.



«Эмполи» основан в 1920 году. В сезонах-1946/47 и 1947/48 впервые участвовал в Серии В, после чего в течение 35 лет играл в низших лигах и вернулся во второй эшелон лишь в сезоне 1983/84. Спустя 3 года впервые вышел в Серию A, но вскоре вылетел из неё. С 2012 по 2015 год главным тренером «Эмполи» был Маурицио Сарри, недавно возглавивший в туринский «Ювентус». Андреаццоли пришел в «Эмполи» в декабре 2017 года и вновь вывел команду в Серию А.

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