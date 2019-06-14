Делор вызван в сборную Алжира на Кубок Африки
Нападающий «Тулузы» Энди Делор, выступавший в прошедшем сезоне за «Монпелье» на правах аренды с опцией выкупа, получил вызов в состав национальной команды Алжира для участия в Кубке африканских наций. 27-летний уроженец Сета принял алжирское гражданство несколько недель назад.
В сезоне-2018/19 французской Лиги 1 Делор принял участие в 38 матчах и забил 14 мячей на клубном уровне. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром команды в прошедшем сезоне и помог занять «Монпелье» шестое место в высшем дивизионе Франции.
Кубке африканских наций пройдёт с 21 июня по 19 июля в Египте. Сборная Алжира сыграет в группе с национальными командами Сенегала, Кении и Танзании. Делор заменил в заявке полузащитника французского «Бреста» Хариса Белькебла.
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