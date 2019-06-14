СМИ: «Байер» согласовал переход воспитанника «ПСЖ» за € 15 млн

Леверкузенский «Байер» согласовал переход нападающего «Пари Сен-Жермен» Мусса Диаби за € 15 млн, сообщает RMC. По условиям трансферного соглашения парижане могут получить 20 процентов от последующей продажи 19-летнего француза.
Диаби родился в Париже и является воспитанником «ПСЖ». С 2016 года начал привлекаться к играм за дублирующий состав. В начале 2018 года для получения игровой практики юный француз перешёл в итальянский «Кротоне» на правах аренды. По окончании аренды Диаби вернулся в «ПСЖ». 12 августа 2018 года дебютировал в Лиге 1 в матче против «Кана», заменив во втором тайме бывшего игрока «Реала», «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра.
Всего в сезоне-2018/19 Диаби провёл в турнирах на клубном уровне 25 матчей, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
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