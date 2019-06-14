Марадона ушёл из мексиканского клуба из-за проблем со здоровьем

Диего Марадона добровольно ушёл в отставку с поста главного тренера мексиканского «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. 58-летнему прославленному аргентинцу предстоят операции на плече и колене.



«Спасибо за все, босс! Восстанавливайтесь, и увидимся в ближайшее время!» — написала пресс-служба «Дорадос» в «Твиттере».

Напомним, что 58-летний Марадона возглавил «Дорадос» 6 сентября прошлого года, подписав с клубом 11-месячный контракт на сумму $ 2 млн. Аргентинский специалист также исполнял обязанности технического директора клуба. Команда из Кульякана доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала «Атлетико Сан-Луис».



До работы с мексиканской командой Марадона занимал должность председателя правления (почётного президента) «Динамо-Брест».