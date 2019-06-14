Вратарь «Барселоны» Силлессен может продолжить карьеру в АПЛ

Голландский голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен попал в сферу интересов британских клубов — им интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает Sport.es.



Издание сообщает, что «Барселона» готова расстаться с футболистом и уже начала подыскивать ему замену.



В прошлом сезоне 30-летний Силлессен провёл 3 матча в испанской Примере, в которых пропустил 4 мяча. Также на его счету 7 матчей и 8 пропущенных мячей в Кубке Испании.



Голландец стал игроком «Барселоны» в 2016 году, однако закрепиться в основном составе ему так и не удалось. До трансфера он выступал за «Аякс».

Ранее голкипер уже анонсировал свой уход из «Барселоны», однако заявил что та просит за него у потенциальных покупателей слишком много денег.