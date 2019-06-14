Вратарь «Барселоны» Силлессен может продолжить карьеру в АПЛ
Голландский голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен попал в сферу интересов британских клубов — им интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает Sport.es.
Издание сообщает, что «Барселона» готова расстаться с футболистом и уже начала подыскивать ему замену.
В прошлом сезоне 30-летний Силлессен провёл 3 матча в испанской Примере, в которых пропустил 4 мяча. Также на его счету 7 матчей и 8 пропущенных мячей в Кубке Испании.
Голландец стал игроком «Барселоны» в 2016 году, однако закрепиться в основном составе ему так и не удалось. До трансфера он выступал за «Аякс».
Ранее голкипер уже анонсировал свой уход из «Барселоны», однако заявил что та просит за него у потенциальных покупателей слишком много денег.
«Барселона» рассматривает трёх вратарей в качестве возможной замены Силлессену
- 14 июня 2019
-
10:19
-
10:14
-
10:01
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:07
-
08:54
-
06:04
-
05:40
-
04:46
-
04:07
-
03:37
-
02:33
-
01:48
-
01:30
-
00:59
-
00:54
-
00:40
-
00:28
-
00:16
- 13 июня 2019
-
23:55
-
23:52
-
23:30
-
23:20
-
23:06
-
23:01
-
22:27
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:00
-
21:45
-
21:43
-
21:25
Партнерский контент