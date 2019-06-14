«Астон Вилла» завершила рекордный для себя трансфер, подписав форварда «Брюгге»

Нападающий бельгийского «Брюгге» Уэсли Мораес стал игроков новичка английской Премьер-лиги «Астон Виллы». Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.



Сумма трансфера составила € 25 млн — подписание стало самым дорогим в истории «Астон Виллы». Официально контракт с новым клубом футболист подпишет после прохождения медицинского осмотра и получения рабочей визы.



В минувшем сезоне чемпионата Бельгии бразилец провёл 38 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами. Кроме того, на его счету 6 матчей и 2 гола в Лиге чемпионов.



Стоит отметить, что в декабре 22-летним футболистом интересовался московский ЦСКА, однако не смог договориться с «Брюгге» о сумме трансфера.