Азар: хотел бы играть с Мбаппе и Погба, но я не решаю такие вещи

Бельгийский вингер мадридского «Реала» Эден Азар отметил, что был бы рад возможным трансферам в «Королевский клуб» французов Килиана Мбаппе и Поля Погба.

«Я здесь не для того, чтобы обсуждать трансферы. Я пришел играть с лучшими. Это правда, что мы хотим играть с лучшими, и футболисты, которых вы упомянули входят в их число, но я не решаю такие вещи», — приводит слова Азара «твиттер» Goal.com.

Презентация Азара в качестве игрока «Реала» прошла вчера, 13 июля. Мероприятие посетили около 50 тысяч болельщиков. Лишь одно официальное представление футболиста в истории «Королевского клуба» собирало больше людей. В 2009 году на презентацию Криштиану Роналду пришло около 70 тысяч болельщиков.



Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.

