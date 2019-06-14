Клубы РПЛ выступили против проекта реформы еврокубков

В Российской Премьер-Лиге обсудили проект реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. Предполагается, что в Лиге чемпионов увеличится количество матчей: клубы будут разбиты на 4 группы по 8 команд. А 24 лучшие команды будут сохранять места в ЛЧ на следующий сезон. В РПЛ опасаются, что реформа негативно скажется на календаре чемпионата и снизит его конкурентоспособность.

«В ходе обсуждения клубы выразили опасение, что предлагаемая реформа может негативно повлиять на структуру календаря РПЛ и снизить её конкурентоспособность по сравнению с другими ведущим европейскими лигами. Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам.

Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования. При этом квалификация в Лигу чемпионов УЕФА и в Лигу Европы УЕФА должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в Премьер-Лиге.

Учитывая все вышеизложенное, клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года. Руководству Лиги поручено продолжать сотрудничество с Европейскими лигами, болельщиками и другими заинтересованными сторонами для выработки конструктивных предложений по улучшению европейских клубных соревнований, не наносящих вреда национальному первенству», — говорится в официальном заявлении на сайте РПЛ.