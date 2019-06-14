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Олич: после второго матча с Аргентиной на ЧМ-2018 была уже другая Хорватия

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Олич: после второго матча с Аргентиной на ЧМ-2018 была уже другая Хорватия
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Бывший игрок ЦСКА, «Баварии» и «Вольфсбурга» Ивица Олич прокомментировал успехи сборной Хорватии на чемпионате мира в России — 2018. Олич был одним из тренеров команды.

«Самый главный момент — вторая игра с Аргентиной. После нее — это была другая команда. Мы смотрели на наших игроков и понимали, что можно достичь высот.

Я не знал, что мы будем в финале, но потенциал очень большой. Помимо него нужна была удача. Нам повезло и мы приехали в Москву, сыграли сначала с Англией и потом с Францией в финале», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, сборная Хорватии сенсационно дошла до финала чемпионата мира, где уступила Франции (2:4).

Сегодня в Москве проходит презентация книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича об успехах сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Предисловие к книге написал наставник сборной России Станислав Черчесов.

Черчесов — о книге Далича про ЧМ-2018: кому, как не нам, писать предисловие
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