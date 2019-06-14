Олич: после второго матча с Аргентиной на ЧМ-2018 была уже другая Хорватия

Бывший игрок ЦСКА, «Баварии» и «Вольфсбурга» Ивица Олич прокомментировал успехи сборной Хорватии на чемпионате мира в России — 2018. Олич был одним из тренеров команды.



«Самый главный момент — вторая игра с Аргентиной. После нее — это была другая команда. Мы смотрели на наших игроков и понимали, что можно достичь высот.

Я не знал, что мы будем в финале, но потенциал очень большой. Помимо него нужна была удача. Нам повезло и мы приехали в Москву, сыграли сначала с Англией и потом с Францией в финале», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, сборная Хорватии сенсационно дошла до финала чемпионата мира, где уступила Франции (2:4).

Сегодня в Москве проходит презентация книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича об успехах сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Предисловие к книге написал наставник сборной России Станислав Черчесов.