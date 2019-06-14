Плетикоса: считаю Россию своим вторым домом
Бывший вратарь сборной Хорватии по футболу и московского «Спартака» Стипе Плетикоса, который посетил презентацию книги Златко Далича, рассказал, что считает Россию своим вторым домом.
«Большую часть своей карьеры я провёл в России. Я считаю эту страну своим вторым домом. Эмоции тут всегда на высоком уровне. Больше всего понравилась организация этого ЧМ. Я разговаривал с многими футболистами, и все отмечают этот факт. Россия провела огромную работу, и мы, все, кто приезжал сюда, могли чувствовать себя очень комфортно», — передаёт слова Плетикосы корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Сегодня, 14 июня, в Москве проходит презентация книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича об успехах сборной Хорватии на чемпионате мира—2018.
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- 14 июня 2019
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