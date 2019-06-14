Олич: 3,5 года в ЦСКА — один из лучших периодов в моей карьере

Бывший форвард ЦСКА, «Баварии» и «Вольфсбурга» Ивица Олич рассказал о времени, проведённом в московском клубе.
«Я скажу, что 3,5 года в ЦСКА — один из лучших периодов в моей карьере, время, которое я не могу забыть. Я уезжал, а потом уже вернулся помощником тренера на чемпионат мира. То, что было здесь, никогда не забуду. Не только по результату, но и по организации. Этот ЧМ закончился почти без проблем между болельщиками разных стран. Как по мне, это огромный успех России.
Когда я играл в ЦСКА, очень много игроков из ЦСКА играли в сборной России. Я с огромным удовольствием тогда отправлялся в свою национальную команду, а российские игроки говорили: «Ааааа, ну надо поехать поиграть за сборную». А сегодня я вижу, что теперь за сборную хотят играть, стремятся, весь ваш народ болеет за сборную. Меня удивило это, очень хочу поблагодарить Черчесова за то, что он проделал такую работу», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Хорват выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2007 год.
- 14 июня 2019
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