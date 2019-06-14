Вудгейт стал новым тренером «Мидлсбро», Робби Кин назначен его помощником

Бывший футболист сборной Англии Джонатан Вудгейт стал главным тренером футбольного клуба «Мидлсбро», выступающего в Чемпионшипе.
Вудгейт сменил на посту Тони Пулиса. Помощником Вудгейта станет Робби Кин, который входит в тренерский штаб сборной Ирландии.
«После ухода Тони Пулиса мы внимательно изучали тренерский рынок. Клуб вёл интенсивные переговоры с рядом потенциальных кандидатов как в Великобритании, так и за рубежом.
Именно во время этого поиска стало понятно, что Джонатан Вудгейт идеально походит на пост главы новой структуры, а его помощники обладают огромным опытом и знаниями.
Видение Джонатана очень похоже на наше собственное, поскольку мы стремимся разработать новую концепцию», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Вудгейт и Кин во времена игровой карьеры вместе выступали за «Лидс» и «Тоттенхэм».
- 14 июня 2019
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