Вудгейт стал новым тренером «Мидлсбро», Робби Кин назначен его помощником

Бывший футболист сборной Англии Джонатан Вудгейт стал главным тренером футбольного клуба «Мидлсбро», выступающего в Чемпионшипе.

Вудгейт сменил на посту Тони Пулиса. Помощником Вудгейта станет Робби Кин, который входит в тренерский штаб сборной Ирландии.

«После ухода Тони Пулиса мы внимательно изучали тренерский рынок. Клуб вёл интенсивные переговоры с рядом потенциальных кандидатов как в Великобритании, так и за рубежом.

Именно во время этого поиска стало понятно, что Джонатан Вудгейт идеально походит на пост главы новой структуры, а его помощники обладают огромным опытом и знаниями.

Видение Джонатана очень похоже на наше собственное, поскольку мы стремимся разработать новую концепцию», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Вудгейт и Кин во времена игровой карьеры вместе выступали за «Лидс» и «Тоттенхэм».