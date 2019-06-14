Появились фото выездной формы «Манчестер Сити» чёрного цвета

Появились изображения гостевой формы «Манчестер Сити» на следующий сезон. Футболка выполнена в чёрном цвете с разноцветной окантовкой на рукавах, логотип Puma – розового цвета.
Смелый чёрный, розовый и жёлтый цвета — дань уважения легендарному ночному клубу Hacienda в Манчестере.
Место Nike в качестве нового технического спонсора «Манчестер Сити» с 1 июля займет Puma. Соглашение рассчитано на 10 лет, за которые «Сити Футбол Груп» (компания, которая владеет «Манчестер Сити» и ещё шестью клубами) получит £ 650 млн (€ 760 млн).
Это третий по величине контракт с техническим спонсором в мире и второй – в АПЛ. Контракт с Nike приносил «Сити» около £ 20 млн в год.
С 1974 по 1997-й «Сити» был верен английской компании Umbro, которая базируется недалеко от Манчестера. В Umbro команда играла также с 2009 по 2013 год.
- 14 июня 2019
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:57
-
12:39
-
12:12
-
12:04
-
11:49
-
11:45
-
11:26
-
11:17
-
11:09
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:19
-
10:14
-
10:01
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:07
-
08:54
-
06:04
-
05:40
-
04:46
-
04:07
-
03:37
-
02:33
-
01:48
-
01:30
-
00:59
-
00:54
-
00:40
-
00:28