Появились фото выездной формы «Манчестер Сити» чёрного цвета

Появились изображения гостевой формы «Манчестер Сити» на следующий сезон. Футболка выполнена в чёрном цвете с разноцветной окантовкой на рукавах, логотип Puma – розового цвета.

Смелый чёрный, розовый и жёлтый цвета — дань уважения легендарному ночному клубу Hacienda в Манчестере.

Место Nike в качестве нового технического спонсора «Манчестер Сити» с 1 июля займет Puma. Соглашение рассчитано на 10 лет, за которые «Сити Футбол Груп» (компания, которая владеет «Манчестер Сити» и ещё шестью клубами) получит £ 650 млн (€ 760 млн).

Это третий по величине контракт с техническим спонсором в мире и второй – в АПЛ. Контракт с Nike приносил «Сити» около £ 20 млн в год.

С 1974 по 1997-й «Сити» был верен английской компании Umbro, которая базируется недалеко от Манчестера. В Umbro команда играла также с 2009 по 2013 год.