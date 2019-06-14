Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ и ФНЛ

Портал Transfermarkt.ru обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги. Предыдущее глобальное обновление состоялось в декабре 2018 года.
Самым дорогостоящим футболистом РПЛ остаётся защитник ЦСКА Марио Фернандес. Его цена выросла с € 26 млн до € 30 млн.
На втором месте располагается ещё один игрок, выступавший в прошлом сезоне за ЦСКА — хорват Никола Влашич, чья стоимость за полгода поднялась с € 18 до € 20 млн.
Выросла трансферная стоимость и нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артёма Дзюбы. Если ранее форварда петербургской команды оценивали в € 13 млн, то сейчас стоимость составляет € 16 млн.
Третье место поделили хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк и вингер «Краснодара» Виктор Классон — их стоимость оценивается в € 18 млн. Цена польского футболиста за полгода не изменилась, тогда как Классон прибавил сразу € 4 млн.
Самым прибавившим в плане стоимости стал форвард ЦСКА Фёдор Чалов.
Суммарная стоимость игроков Российской Премьер-Лиги за год выросла на более чем 150 млн и в настоящее время составляет € 964,25 млн.
Что касается Футбольной национальной лиги, то суммарная стоимость её игроков составляет € 156,85 млн.
Самым дорогостоящим футболистом лиги стал 19-летний полузащитник ФК «Краснодар-2» Даниил Уткин — он оценён в € 1,5 млн. Экс-игрок «Динамо» Александр Сапета расположился на втором месте (€ 1,2 млн).
- 14 июня 2019
-
15:03
-
14:42
-
14:38
-
14:14
-
14:14
-
13:59
-
13:45
-
13:41
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:57
-
12:39
-
12:12
-
12:04
-
11:49
-
11:45
-
11:26
-
11:17
-
11:09
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:19
-
10:14
-
10:01
-
09:50
-
09:32
-
09:27
-
09:07
-
08:54
-
06:04
-
05:40
-
04:46
-
04:07