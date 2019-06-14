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Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ и ФНЛ

Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ и ФНЛ
Футбол / РПЛ 0

Портал Transfermarkt.ru обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги. Предыдущее глобальное обновление состоялось в декабре 2018 года.

Самым дорогостоящим футболистом РПЛ остаётся защитник ЦСКА Марио Фернандес. Его цена выросла с € 26 млн до € 30 млн.

На втором месте располагается ещё один игрок, выступавший в прошлом сезоне за ЦСКА — хорват Никола Влашич, чья стоимость за полгода поднялась с € 18 до € 20 млн.

Выросла трансферная стоимость и нападающего «Зенита» и капитана сборной России Артёма Дзюбы. Если ранее форварда петербургской команды оценивали в € 13 млн, то сейчас стоимость составляет € 16 млн.

Третье место поделили хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк и вингер «Краснодара» Виктор Классон — их стоимость оценивается в € 18 млн. Цена польского футболиста за полгода не изменилась, тогда как Классон прибавил сразу € 4 млн.

Самым прибавившим в плане стоимости стал форвард ЦСКА Фёдор Чалов.

Суммарная стоимость игроков Российской Премьер-Лиги за год выросла на более чем 150 млн и в настоящее время составляет € 964,25 млн.

Что касается Футбольной национальной лиги, то суммарная стоимость её игроков составляет € 156,85 млн.

Самым дорогостоящим футболистом лиги стал 19-летний полузащитник ФК «Краснодар-2» Даниил Уткин — он оценён в € 1,5 млн. Экс-игрок «Динамо» Александр Сапета расположился на втором месте (€ 1,2 млн).

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