Влашич: в России я чувствую себя как дома, привязался к Москве и люблю её

В книге тренера сборной Хорватии Златко Далича, посвящённой успехам его команды на чемпионате мира—2018, полузащитник «Эвертона» Никола Влашич рассказал об отношении к Москве и России.

«В России я чувствую себя как дома. Наши два народа очень близки и говорят близким языком. Иногда, когда я не знаю, как сказать что-то на английском, я говорю на хорватском, и они меня понимают. Я сильно люблю Россию и Москву, привязался к ней, люди мне нравятся. ЦСКА — фантастичный клуб, весь дивизион — отличный.

Ивица Олич – легенда в ЦСКА. Перед тем как я поехал на сбор команды, семь человек попросили меня обязательно передать ему привет от их имени. В сезоне-2017/18 Марио Пашалич забил два гола за «Спартак» против ЦСКА в обоих матчах. В моём клубе сердятся, когда слышат его имя. Все знают Ведрана Чорлуку. Русские очень уважают хорватов», — приводятся слова Влашича в книге.