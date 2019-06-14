Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на 4 года
Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом» на четыре года и начал подготовку с командой к новому сезону.
«Роман Ерёменко – отличный футболист, который усилил нашу команду в прошлое трансферное окно. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества, поэтому продлили контракт на четыре года. Рад, что футболист принял такое решение. Роман – настоящий профессионал, уверен, что он и дальше будет показывать качественный футбол в составе нашей команды», — приводит слова президента клуба Арташеса Арутюнянца сайт «Ростова».
32-летний футболист перешёл в «Ростов» в январе нынешнего года из московского «Спартака». В составе донского клуба финский игрок провёл 11 матчей, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.
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