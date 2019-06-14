Дзюба: чемпионат мира — 2018 запомнится на всю жизнь

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба прокомментировал тот факт, что со старта чемпионата мира по футболу в России прошёл ровно год.



«Сегодня ровно год со старта чемпионата мира — 2018 в России. Время летит… Этот турнир запомнится на всю жизнь!» — написал Дзюба в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Артёма Дзюбы.

На чемпионате мира — 2018 национальная сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущему финалисту команде Хорватии. В 1/8 финале подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти обыграли сборную Испании.

Ранее был опубликован обновлённый рейтинга ФИФА, в котором сборная России поднялась на три строчки. Лидировать продолжает команда Бельгии.