Дзюба: чемпионат мира — 2018 запомнится на всю жизнь
Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба прокомментировал тот факт, что со старта чемпионата мира по футболу в России прошёл ровно год.
«Сегодня ровно год со старта чемпионата мира — 2018 в России. Время летит… Этот турнир запомнится на всю жизнь!» — написал Дзюба в своём «инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Артёма Дзюбы.
На чемпионате мира — 2018 национальная сборная России дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущему финалисту команде Хорватии. В 1/8 финале подопечные Станислава Черчесова в серии пенальти обыграли сборную Испании.
Ранее был опубликован обновлённый рейтинга ФИФА, в котором сборная России поднялась на три строчки. Лидировать продолжает команда Бельгии.
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