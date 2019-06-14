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«Вест Хэм» объявил о трансфере Форнальса

«Вест Хэм» объявил о трансфере Форнальса
Футбол / Англия 0

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» совершил очередной трансфер в летнее трансферное окно. Команду пополнил полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс, сообщает официальный сайт британского клуба.

Лондонский клуб оригинально представил новичка, опубликовав в своём «твиттере» видеозапись.

Соглашение между «молотобойцами» и испанским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование.

Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 27 млн. Клуб заявил, что испанец стал вторым самым дорогим подписанием в его истории после трансфера Фелипе Андерсона летом 2018 года.

«Я очень рад стать частью «Вест Хэма». Надеюсь, этот клуб и в дальнейшем будет давать возможности проявить себя молодым игрокам», — заявил Форнальс.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек провёл в испанской Примере 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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