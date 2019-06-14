«Вест Хэм» объявил о трансфере Форнальса

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» совершил очередной трансфер в летнее трансферное окно. Команду пополнил полузащитник «Вильярреала» Пабло Форнальс, сообщает официальный сайт британского клуба.
Лондонский клуб оригинально представил новичка, опубликовав в своём «твиттере» видеозапись.
Соглашение между «молотобойцами» и испанским футболистом рассчитано на пять сезонов – до лета 2024 года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование.
Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 27 млн. Клуб заявил, что испанец стал вторым самым дорогим подписанием в его истории после трансфера Фелипе Андерсона летом 2018 года.
«Я очень рад стать частью «Вест Хэма». Надеюсь, этот клуб и в дальнейшем будет давать возможности проявить себя молодым игрокам», — заявил Форнальс.
В минувшем сезоне 23-летний хавбек провёл в испанской Примере 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
- 14 июня 2019
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