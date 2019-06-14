Сборная России выпустила мини-фильм в честь годовщины со дня старта ЧМ-2018

В честь годовщины со дня старта чемпионата мира по футболу—2018 сборная России выпустила мини-фильм, в котором игроки вспоминают о турнире.
«Летом 2018 года сборная Россия сделала счастливой всю страну: от Магадана до Москвы. И пусть команда не дотянулась до медалей, но матчи с Испанией и Хорватией надолго сохранятся в памяти болельщиков. А каким домашний мундиаль запомнился его героям: Артёму Дзюбе, Роману Зобнину и Фёдору Кудряшову? Что обсуждали в победной раздевалке «Лужников»? Успел ли во время ЧМ съездить домой на передышку Роман Зобнин? Должен ли был бить пенальти Артём Дзюба Испании? Что обсуждали футболисты сборной перед матчем с «Красной Фурией» и почему эту команду боялись больше, чем Португалию? В чём феномен Станислава Черчесова? Неизвестные истории, ответы на эти и многие другие вопросы из уст самих игроков», — говорится в описании фильма.
Фильм доступен на канале сборной России по футболу в YouTube.
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