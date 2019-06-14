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Бышовец: наша сборная на ЧМ могла добиться большего

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Бышовец: наша сборная на ЧМ могла добиться большего
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Заслуженный тренер СССР, экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец считает, что на чемпионате мира – 2018 года хозяева турнира могли добиться большего.

«События и эмоции первого дня чемпионата мира я помню как сейчас. Меня очень порадовала эта победа, но смутила её лёгкость. От игры соперника хотелось ожидать большего. Тот факт, что мы победили в первой важнейшей игре, был очень важен для следующих матчей.

Если говорить о деталях, то первая игра проходила с большим волнением. Это было связано и с открытием турнира, и с некоторыми организационными моментами. Несмотря на переживания вся страна была уверена в том, что мы выиграем этот матч и выйдем из группы. Я думаю, что на результат той замечательной игры повлиял первый гол, забитый Юрием Газинским сильнейшим ударом головы, а также невнятная игра нашего соперника. Станислав Черчесов сделал всё для победы России: прекрасные и нужные замены, проведённые в правильное время, хорошо повлияли на результат и добавили свежести этому матчу.

На сегодня сборная доказала, что тот успех не был случайным. Была проделана большая работа и выдвинуты исключительные условия для подготовки футболистов. Энергетический подъём, поддержка болельщиков и самоотдача — это залог нашего успеха. Я считаю, что у нас была возможность добиться большего, учитывая то, насколько сборная была подготовлена в психологическом и физическом плане», – сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

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