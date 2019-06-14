Мостовой – о годе после ЧМ: по инфраструктуре теперь мы лучше Италии и Испании

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой вспомнил домашний чемпионат мира, прокомментировал изменения в российском футболе спустя год после проведения турнира.

«Тяжело сказать, доказала ли сборная за этот год после чемпионата мира, что успех на ЧМ был для неё неслучайным. Останусь при своём мнением, которое я говорил ещё до начала турнира: из группы выйдем легко, а дальше посмотрим.



С учётом того что всё было проведено шикарно, все остались довольны новыми стадионами и новым подходом к футболу, можно сказать, что ничего в худшую сторону за этот год не поменялось. Но говорить о том, что у нас стало всё здорово в футбольном плане, нельзя. Многое стало здорово по инфраструктуре — мы сейчас стали лучше, чем многие футбольные державы, такие как Испания и Италия. Но в плане футбола всё как было, так и осталось.



Кого-то конкретно из сборной за текущий год выделить тяжело, потому что за последние полтора года в команде была большая текучесть. До чемпионата мира многих даже не вызывали. О Черышеве никто не вспоминал, а потом он стал лучшим.



Может ли команда повторить такой успех? Всё зависит от жеребьёвки Евро-2020», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.