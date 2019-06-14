Олич: если Дзюба хочет поиграть в Англии, переходить надо сейчас
Бывший форвард ЦСКА, «Баварии» и «Вольфсбурга» хорват Ивица Олич отметил, что, если у форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы есть желание перейти в чемпионат Англии, ему нужно сделать это в ближайшее трансферное окно.
«Артём сейчас находится на пике, хотя ему же 31 год. Но если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно. Будем честны: даже просто попасть в топовые команды будет нереально тяжело. А если каким-то чудом попадёт — вряд ли будет играть. Но если он перейдёт не в самую топовую команду, забьёт 15 мячей, то легко может перейти в другую. Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть», — приводит слова Олича Sport24.
- 14 июня 2019
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