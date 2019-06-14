Бобан покинет пост в ФИФА и станет главным футбольным директором «Милана»

Хорват Звонимир Бобан покинет пост заместителя генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА), в ближайшее время он займёт должность главного футбольного директора итальянского «Милана».
«Я благодарен президенту ФИФА Джанни Инфантино за возможность, которую он мне предоставил после своего избрания в 2016 году. Верный своему манифесту «Вернуть футбол в ФИФА и ФИФА обратно в футбол», он обладал смелостью доверить бывшему игроку такую важную должность в организации.
Для меня было большой честью работать над важными проектами, чтобы вернуть ФИФА на своё законное место — вдали от прошлых скандалов и запятнанного имиджа. Оглядываясь назад, я испытываю настоящее чувство удовлетворения от собственного вклада в эти большие перемены за последние три года», — приводит слова Бобана официальный сайт ФИФА.
Отмечается, что бронзовый призер чемпионата мира—1998 в составе сборной Хорватии покинет свой пост в ФИФА в ближайшие дни. 50-летний Бобан занимал должность заместителя генерального секретаря ФИФА и советника президента организации по стратегическим вопросам футбола с 2016 года.
- 14 июня 2019
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