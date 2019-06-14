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Мальдини займёт должность технического директора «Милана»

Мальдини займёт должность технического директора «Милана»
Футбол / Италия 0

Бывший защитник сборной Италии по футболу Паоло Мальдини перешёл на должность технического директора «Милана», ранее он занимал пост директора по стратегическому развитию, сообщает официальный клуба.

50-летний специалист в новой должности будет тесно сотрудничать с хорватом Звонимиром Бобаном, который займёт пост руководителя футбольного отдела «Милана».

Во время футбольной карьеры Мальдини выступал только за «Милан», цвета которого защищал на протяжении четверти века, с 1984 по 2009 год. В общей сложности в составе «россонери» защитник провел 902 матча и забил 33 мяча.

Вместе с «Миланом» Мальдини по пять раз выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Италии и УЕФА, стал 7-кратным чемпионом Италии и однажды завоевал Кубок страны.

В активе Мальдини 126 матчей и 7 голов за сборную Италии.

Бобан покинет пост в ФИФА и станет руководителем футбольного отдела «Милана»
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