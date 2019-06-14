Мальдини займёт должность технического директора «Милана»

Бывший защитник сборной Италии по футболу Паоло Мальдини перешёл на должность технического директора «Милана», ранее он занимал пост директора по стратегическому развитию, сообщает официальный клуба.

50-летний специалист в новой должности будет тесно сотрудничать с хорватом Звонимиром Бобаном, который займёт пост руководителя футбольного отдела «Милана».

Во время футбольной карьеры Мальдини выступал только за «Милан», цвета которого защищал на протяжении четверти века, с 1984 по 2009 год. В общей сложности в составе «россонери» защитник провел 902 матча и забил 33 мяча.

Вместе с «Миланом» Мальдини по пять раз выиграл Лигу чемпионов, Суперкубки Италии и УЕФА, стал 7-кратным чемпионом Италии и однажды завоевал Кубок страны.

В активе Мальдини 126 матчей и 7 голов за сборную Италии.