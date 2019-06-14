Де Лигт возглавил список лучших молодых игроков сезона по версии L'Equipe

Голландский защитник «Аякса» Матейс де Лигт был признан лучшим молодым футболистом сезона-2018/19 по версии журнала L'Equipe. В рейтинге представлены футболисты категории U20.



На втором месте в рейтинге расположился полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, третьим стал хавбек «Байера» Кай Хаверц.



Полностью топ-10 лучших игроков сезона в категории U20 выглядит так:



1. Матейс де Лигт («Аякс»)



2. Джейдон Санчо («Боруссия»)



3. Кай Хаверц («Байер»)



4. Жоау Фелиш («Бенфика»)



5. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»)



6. Николо Дзаньоло («Рома»)



7. Мойзе Кин («Ювентус»)



8. Винисиус Жуниор («Реал»)



9. Деклан Райс («Вест Хэм»)



10. Ибраима Конате («Лейпциг»).



Напомним, де Лигт является одним из самых желанных футболистов этого лета. В его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Барселона» и «Ювентус».

Роналду после финала Лиги наций попросил де Лигта перейти в «Ювентус»

Де Лигт близок к переходу в «ПСЖ»