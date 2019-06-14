Булыкин – о годе после ЧМ: Игнашевич сделал шаг назад – перестал играть

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин вспомнил домашний чемпионат мира и прокомментировал изменения в российском футболе спустя год после проведения турнира.

«Я был послом того чемпионата мира, поэтому помню всё: подготовку, сам матч, и, конечно же, ощущения, когда мы победили. Думаю, те эмоции остались в памяти даже у тех, кто не увлекается футболом.



С тех пор прошёл год. Конечно, многие игроки прибавили. Вызов в сборную, тем более на чемпионат мира, даёт игроку мотивацию развиваться и становиться лучше. Из тех ребят шаг вперёд сделали многие, но некоторые и назад шагнули. Игнашевич, например – играть перестал.



Несмотря на то что не всё получилось в Лиге наций, тот мощный импульс, который получили болельщики, никуда не делся. Все ждут от нашего футбола тех же эмоций, что и тогда, но от любви до ненависти – один шаг. Стоит только проиграть — и болельщики могут отвернуться. Нужно пройти на чемпионат Европы и снова радовать страну хорошей игрой и результатами. Хочется, чтобы в этот раз мы уже замахнулись на трофей.



Что надо делать, чтобы продолжать выступать на высоком уровне? Больше уделять внимание молодёжи. Нужны голодные ребята с горящими глазами. Тренеры должны доверять им, и тогда мы вырастим поколение, которое будет ничуть не хуже того, что выступает сейчас», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Земцовым.

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