Гамула: уверен, что наша сборная обязательно повторит успех чемпионата мира

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула отметил, что сборная России сможет повторить успех чемпионата мира—2018.
«От чемпионата мира у меня остались только радостные и приятные эмоции. Этот год пролетел очень быстро и незаметно, вчера только играли против Саудовской Аравии и Испании, а сегодня уже идёт отбор на чемпионат Европы.
Сейчас наша сборная набрала обороты и стала ещё сильней и мощней, чем была до этого. Приятно видеть, как игроки растут и укрепляются. Уверен, что прошлый успех мы обязательно сможем повторить.
Для Дзюбы этот год выдался очень позитивным, он должен стать примером для остальных, потому что те, кто играют в сборной, не имеют права регрессировать, если они будут плохо играть, их никуда не возьмут. Ради примера можно взглянуть на нападающего казанского «Рубина» Дмитрия Полоза. Плохая игра, а результат — нет вызова в сборную России. Список имён может меняться каждый день, поэтому нужно постоянно работать над собой и совершенствоваться», – сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.
- 14 июня 2019
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