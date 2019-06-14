Хадсон-Одои: Марадона был великолепным игроком, но я выберу команду Месси
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои поделился мнением о бывшем аргентинском футболисте Диего Марадоне и форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
«Я большой фанат Марадоны. Слежу за ним с детства. Он был отличным футболистом с прекрасной левой ногой. Любил идти в дриблинг и забивать голы. Я действительно большой его поклонник. В каждом матче Марадона проявлял уверенность — ему было плевать на ошибки, он продолжал идти вперёд.
Месси или Марадона? Они оба великолепные игроки и оба преуспели в своё время. Месси, очевидно, один из лучших футболистов в мире. Я выбираю команду Месси, потому что, очевидно, он ближе моему поколению, и теперь я наблюдаю за его игрой. Да, я выберу Месси», — приводит слова Хадсона-Одои Goal.com.
- 14 июня 2019
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