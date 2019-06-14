Рабьо провёл переговоры с «Ювентусом»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо обсудил возможность подписания контракта с руководством туринского «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.

Действующее соглашение Рабьо с чемпионами Франции рассчитано до 30 июня. Игрок станет свободным агентом 1 июля, но может вести переговоры с другими клубами уже сейчас.

Ранее сообщалось, что в услугах Адриена заинтересован «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, «красные дьяволы» предложили 24-летнему футболисту долгосрочный контракт с зарплатой € 10 млн в год и подписным бонусом в размере € 5 млн.

В сезоне-2018/19 Рабьо забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах французской Лиги 1. Минувшей зимой боссы «ПСЖ» вывели хавбека из состава команды после того, как он отказался продлевать соглашение.