«Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша за € 8 млн

Руководство московского «Спартака» получило и отклонило предложение «Порту» о покупке нападающего Зе Луиша. Клубы продолжат переговоры на следующей неделе. Об этом изданию Maisfutebol сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

«Мы не можем сказать больше. «Спартак» получил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша и отказался. Что это значит? Мне не разрешено об этом говорить», — сказал Трахтенберг.

По информации издания, «Спартак» хочет получить за игрока € 10 млн. «Порту» предложил на € 2 млн меньше, но москвичи отказываются идти на уступки.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш уже согласовал условия личного контракта с португальским клубом. Футболист готов пойти на снижение зарплаты с € 1,9 млн в год, получаемых сейчас в «Спартаке», до € 1,5 млн в год, предложенных «драконами».