Хохлов: потенциал Калинина ещё не раскрыт до конца

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал приобретение у казанского «Рубина» левого защитника Игоря Калинина и рассказал о стратегии клуба на это летнее трансферное окно.

«С прошлой осени мы достаточно пристально следили за Игорем — нам импонировала его манера игры, спортивный характер, отношение к футболу. Считаем, что это молодой, амбициозный, эффективный футболист, обладающий хорошим набором качеств для успешной игры на своей позиции. По нашим оценкам, его потенциал ещё до конца не раскрыт, Игорю есть куда расти и это привлекает, позволяет рассчитывать на будущий прогресс. Немаловажным фактором является и российское гражданство нашего новичка.

Предваряя вопросы об обилии игроков схожего амплуа, хочу сказать, что наша задача — создать в команде здоровую конкуренцию на каждую позицию. У нас есть чёткий, продуманный план на эту трансферную кампанию и мы верим, что клуб приложит все усилия для его воплощения. А что касается позиции левого защитника, то хотим напомнить болельщикам и специалистам, что для того же Гриши Морозова родным является расположение на правом фланге защиты и он, кстати, сам давно горит желанием проявить себя именно там. Так что всё идёт по плану, будем работать!» — приводит слова Хохлова пресс-служба «Динамо».