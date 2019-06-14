Экс-тренер «Ливерпуля», «Локомотива» и «Реала» вошёл в штаб «Зенита»

«Зенит» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с испанским тренером по физической подготовке Феликсом Ледесмой.



Ледесма начал профессиональную карьеру в клубе «Эстремадура» в качестве физиотерапевта в 2002 году. Позже специалист перешёл в «Ливерпуль», где работал на протяжении 3 сезонов. В 2013 году Ледесма начал работать в «Локомотиве». Весной 2015-го вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого и принял участие в подготовке сборной России к чемпионату Европы 2016 года. Позже специалист присоединился к «Реалу», затем вернулся в «Локомотив», и после полутора сезонов работы с «железнодорожниками» заключил соглашение с китайским «Хэбэй Чайна Форчун».



В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз, больше побед только у «Спартака» и ЦСКА. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

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