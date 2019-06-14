«Челси» придётся заплатить «Дерби» £ 4 млн, чтобы заполучить Лэмпарда

Руководство «Дерби Каунти» потребует у лондонского «Челси» £ 4 млн (около € 4,5 млн) за расторжение контракта с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом, сообщает Sky Sports.

В соглашение Лэмпарда с «Дерби» прописаны отступные в размере £ 3,5 млн (около € 3,9 млн). Если заинтересованный клуб выступает в Лиге чемпионов, эта сумма увеличивается на £ 500 тыс. (около € 562 тыс.).

Напомним, ранее стало известно, что нынешний наставник «Челси» Маурицио Сарри в ближайшее время возглавит «Ювентус». Фрэнк считается главным фаворитом на должность главного тренера лондонцев.

Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. Вместе со столичной командой полузащитник три раза стал чемпионом английской Премьер-лиги, выиграл четыре Кубка Англии, два Кубка лиги и два Суперкубка страны, а также завоевал один титул Лиги чемпионов и один титул Лиги Европы.