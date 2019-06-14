Калинин: очень рад оказаться в таком прославленном клубе, как «Динамо»
Защитник Игорь Калинин прокомментировал переход из казанского «Рубина» в московское «Динамо».
«Очень рад оказаться в таком прославленном клубе. Исторически «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи. Знаю, что недавно был открыт красавец-стадион, с нетерпением ожидаю выхода на поле. Со своей стороны хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь команде достичь поставленных целей», — приводит слова Игоря пресс-служба «Динамо».
Калинин заключил с бело-голубыми трёхлетнее соглашение. В сезоне-2018/19 23-летний игрок помог «Рубину» в 6 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе защитника 1 мяч и 2 результативные передачи.
Посмотреть таблицу трансферов клубов Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».
Хохлов: потенциал Калинина ещё не раскрыт до конца
- 14 июня 2019
-
20:52
-
20:51
-
20:23
-
20:22
-
20:12
-
20:04
-
19:47
-
19:45
-
19:27
-
19:22
-
19:04
-
18:54
-
18:33
-
18:32
-
18:16
-
18:06
-
18:04
-
17:43
-
17:43
-
17:32
-
17:23
-
17:16
-
17:07
-
16:58
-
16:35
-
16:32
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:47
-
15:34
-
15:33
-
15:26
-
15:11
-
15:03
Партнерский контент