Калинин: очень рад оказаться в таком прославленном клубе, как «Динамо»

Защитник Игорь Калинин прокомментировал переход из казанского «Рубина» в московское «Динамо».

«Очень рад оказаться в таком прославленном клубе. Исторически «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи. Знаю, что недавно был открыт красавец-стадион, с нетерпением ожидаю выхода на поле. Со своей стороны хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы помочь команде достичь поставленных целей», — приводит слова Игоря пресс-служба «Динамо».

Калинин заключил с бело-голубыми трёхлетнее соглашение. В сезоне-2018/19 23-летний игрок помог «Рубину» в 6 матчах Российской Премьер-Лиги. В активе защитника 1 мяч и 2 результативные передачи.

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