«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» заинтересованы в Сусо
Лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед» проявляют интерес к нападающему «Милана» Сусо, сообщает Calciomercarto.com.
По информации английских СМИ, в контракте Сусо с «Миланом» прописана сумма отступных в размере £ 35 млн (около € 39,3 млн).
Сусо выступает за «Милан» с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Дженоа», «Альмерии» и «Ливерпуля». В сезоне-2018/19 25-летний форвард забил 7 голов и отдал 10 результативных передач в 35 матчах итальянской Серии А, а также записал в актив 1 мяч в 4 встречах Лиги Европы.
«Тоттенхэм» завершил минувшую кампанию на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. «Вест Хэм» занял 10-е место по итогам чемпионата Англии.
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