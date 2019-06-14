«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» заинтересованы в Сусо

Лондонские «Тоттенхэм Хотспур» и «Вест Хэм Юнайтед» проявляют интерес к нападающему «Милана» Сусо, сообщает Calciomercarto.com.

По информации английских СМИ, в контракте Сусо с «Миланом» прописана сумма отступных в размере £ 35 млн (около € 39,3 млн).

Сусо выступает за «Милан» с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Дженоа», «Альмерии» и «Ливерпуля». В сезоне-2018/19 25-летний форвард забил 7 голов и отдал 10 результативных передач в 35 матчах итальянской Серии А, а также записал в актив 1 мяч в 4 встречах Лиги Европы.

«Тоттенхэм» завершил минувшую кампанию на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. «Вест Хэм» занял 10-е место по итогам чемпионата Англии.