Суарес: после проигрыша «Ливерпулю» и вылета из ЛЧ пережил худшие дни в жизни

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес отметил, что он пережил худшие дни в своей жизни после поражения в полуфинале Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«После проигрыша „Ливерпулю“ и вылета из Лиги чемпионов мне хотелось просто исчезнуть. Это были худшие дни моей жизни и карьеры. Это было похоже на то, что я пережил на чемпионате мира в 2014 году. Я не хотел отводить детей в школу, потому что все бы видели меня, а я не мог этого вынести. Были дни, когда я не хотел ничего делать», — приводит слова Суареса FOX Sports.



Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» на домашнем стадионе разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0, однако в ответной встрече мерсисайдцам удалось забить в ворота каталонцев 4 безответных мяча, благодаря чему подопечные Юргена Клоппа вышли в финал турнира.

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