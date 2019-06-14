Мак Аллистер рассказал, почему решил не переходить в «Спартак»

Полузащитник английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексис Мак Аллистер рассказал, почему он решил не переходить в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил € 20 млн за 20-летнего футболиста.
«Спартак» появился раньше всех, они перезвонили, но решение уже было принято. И я, и «Брайтон» подумали, что лучше всего будет играть в «Боке», — приводит слова Мак Аллистера Planeta Boca Juniors в «Твиттере».
За «Брайтон» Мак Аллистер не провёл ни одного матча. В январе прошлого года английский клуб выкупил контракт игрока у «Аргентинос Хуниорс» за € 8 млн, однако вторую часть сезона-2018/19 полузащитник провёл в родном клубе в аренде, которая была рассчитана до этого лета. Контракт футболиста с «Брайтоном» действует до лета 2023 года.
- 14 июня 2019
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