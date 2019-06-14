«Спартак» и «Динамо» интересуются игроком молодёжной сборной Сенегала Санья

Как стало известно «Чемпионату», московские клубы «Спартак» и «Динамо» интересуются вингером молодёжной сборной Сенегала и клуба «Кэйор Фут» Амаду Санья.



В услугах 20-летнего сенегальского футболиста заинтересованы также «Валенсия», которая готова заплатить за Санья € 300 тыс, и два немецких клуба, выступающих в Бундеслиге. Санья вошёл в тройку лучших бомбардиров чемпионата мира 2019 года среди сборных, состоящих из игроков до 20 лет.



«Спартак» набрал 49 очков и финишировал на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (33) завершило сезон-2018/19 на 12-м месте. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира также вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».