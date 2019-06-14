Мирзов: из «Ростова» мог перейти в «Динамо», но в итоге оказался в «Арсенале»

Полузащитник сборной России Резиаун Мирзов рассказал, как в начале сезона-2018/19 перешёл из «Ростова» в тульский «Арсенал».
«В начале сезона в «Ростове» перестроилась игра. В первых матчах я не выходил на поле в стартовом составе, сидел на замене. После этого попросил руководство, чтобы меня отпустили куда-нибудь.
Кроме «Арсенала», были и другие варианты. Я собрал вещи и собирался ехать в «Динамо», но получилось так, что на моё место взяли другого игрока.
Здесь меня хотел видеть Олег Кононов. Пообщался с ребятами, и мне сказали, что команда хорошая. Получилось так, что я вещи не разбирал и поехал сразу в Тулу», — сказал Мирзов в интервью пресс-службе «канониров».
Видео доступно на канале «Арсенала» в YouTube.
В минувшем сезоне Резиаун забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах Российской Премьер-Лиги.
- 14 июня 2019
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